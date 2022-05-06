Росія каже, що переговори з Україною – «у стагнації». У Зеленського називають це «маніпуляцією»

Переговори з Україною перебувають «у стагнації». Про це заявив заступник директора Департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексій Зайцев, якого цитують російські ЗМІ.

«Найбільш промовисто про небажання їх продовжувати говорять висловлювання українських політиків», – сказав він, уточнивши, що має на увазі слова президента України Володимира Зеленського та секретаря РНБО Олексія Данилова.

У Офісі президента вважають, що такі заяви російські високопосадовці роблять «суто в маніпулятивних пропагандистських цілях». Про це у коментарі Радіо Свобода сказав антикризовий радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах із Росією Михайло Подоляк.

Водночас він вкотре зауважив, що наразі переговорний процес сповільнився.

«Інтенсивність переговорів низька саме тому, що Росія демонструє абсолютну неготовність повернутись до адекватного сприйняття світу. Тим не менше, гуманітарна складова в переговорах має місце в повному обсязі (гуманітарні коридори, обміни). А все, що стосується політико-дипломатичної складової коригується для нас виключно президентом Зеленським», – пояснив він.

Раніше в інтерв'ю Радіо Свобода Михайло Подоляк зауважував, що переговорний процес між Україною та Росією уповільнився з двох причин: через докази масових воєнних злочинів російської армії в Україні, які вплинули на емоційний фон переговорів, та через військовий потенціал Росії, яка все ще має на меті довести свою силу.

Загалом, за словами Подоляка, українській делегації дуже важко «сидіти за столом переговорів із представниками середньовіччя».

Він також зазначив, що наразі не бачить підстав для проведення очної зустрічі переговорних груп України та Росії, як і підстав для особистих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

Попередня зустріч української та російської делегацій у форматі наживо відбулася у Стамбулі 31 березня. Наразі переговорний процес триває у відеоформаті на рівні робочих підгруп.