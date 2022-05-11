Путін готується до затяжної війни: думки аналітиків

Що каже американська розвідка про плани Путіна?

За оцінками розвідки США, президент Росії Володимир Путін готується до затяжної війни в Україні, під час якої він все ще розраховує досягти своєї мети за межами Донбасу.

З такою заявою у вівторок виступила у комітеті Сенату США щодо Збройних сил директор Національної розвідки Евріл Гейнс. Рішення Путіна зосередити військові зусилля на сході України, напевно, є тимчасовим кроком, щоб повернути ініціативу. Можливо, він має на меті збільшення сухопутного коридору – від регіонів Донбасу до молдовського сепаратистського регіону Придністровʼя.

Протягом наступних місяців траєкторія конфлікту може бути все більш непередбачуваною і потенційно наростаючою, цитує Гейнс Bloomberg.

Про це і не тільки детальніше – в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода:

Чи визнають у США Росію державою-спонсором тероризму?

У Сенаті США зареєстрували резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

«Є лише чотири країни, які мають таке визнання: Куба, Сирія, Іран та Північна Корея. Ми намагаємося включити до цього списку Росію, щоб вона була п’ятою. Це компанія, з якою Росію треба асоціювати», заявив під час презентації резолюції її співавтор, сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.

Росія хоче приєднати Херсонщину. Зможе?

Самопроголошена влада частково окупованої Херсонщини заявила про намір увійти до складу РФ навіть без проведення псевдореферендуму. Про це заявив так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Кирило Стремоусов. «Місто Херсон – це Росія, жодних ХНР на території Херсонської області створюватись не буде, референдумів не буде. Це буде один єдиний указ на підставі звернення керівництва Херсонської області до президента Російської Федерації, та буде прохання включити область до складу повноцінного регіону РФ», сказав він. В Кремлі вже прокоментували заяву.

Речник Путіна Пєсков заявив, що рішення про анексію Херсонщини має бути «таким же легітимним, як це було із Кримом».