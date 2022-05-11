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Під обстріл військ РФ потрапив склад з хімікатами, жителів Слов’янська просять не виходити на вулицю

Безпосередньої загрози життю мешканців Слов’янської громади немає, каже влада, але просить все ж обмежити перебування на відкритому повітрі

Склад з аміачною селітрою зазнав пошкоджень внаслідок обстрілу з боку російських військових у Краматорському районі Донецької області, повідомила пресслужба Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації.

«Безпосередньої загрози життю жителів Слов’янської громади немає. Але керівництво міської військової адміністрації просить обмежити перебування на відкритому повітрі та щільно зачинити вікна терміном на добу», – йдеться в повідомленні.

Це не перший випадок, коли під обстріли військ РФ потрапляють об’єкти, де зберігаються небезпечні для екології речовини. Раніше повідомлялося про факти обстрілу складів з міндобривами, аміаком тощо.

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