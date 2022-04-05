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«Приліт» військ РФ на Тернопільщину: людей одного з районів просять не використовувати воду з криниць

Ілюстративне фото

На Тернопільщині уламки ракети впали на склад з мінеральними добривами, жителів Кременецького району просять не використовувати воду з криниць.

«Ракета, що летіла на Тернопіль, була націлена на один з об'єктів критичної інфраструктури. Її збили, але її частини впала на склад із рідкими мінеральними добривами в Кременецькому районі», – сказав голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш у зверенні, оприлюдненого в телеграмі.

За його словами, було пошкоджено ємність з аміаковмісними добривами, був витік добрив до ґрунтових вод.

Після цього провели лабораторні заміри – спочатку аналізи показали, що перевищення істотного вмісту аміаку не спостерігалось, але ввечері показники зросли.

Жителів Кременецького району просять не користуватися питною водою з криниць. Влада обіцяє забезпечити людей питною водою.

3 квітня Тернопіль зазнав першої атаки військ РФ – була спроба зруйнувати один з об’єтків критичної інфраструктури у Тернополі. Про який саме об’єкт йдеться, тоді не уточнювали.

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