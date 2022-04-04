Перший «приліт» військ РФ по Тернополю: знищено об’єкт інфраструктури, жертв немає

Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив, що у неділю Тернопіль зазнав першої атаки військ РФ.

«Приблизно о 22:20, ворог спробував зруйнувати один з об’єтків критичної інфраструктури у Тернополі. Постраждалих немає», – повідомив Труш у Telegram.

Пізніше на брифінгу він уточнив, що об’єкт після атаки перебуває у «непридатному стані». Людських жертв немає, бо влада провела «превентивні заходи». Про який саме об’єкт йдеться, посадовець не уточнив.

Про вибух у місті напередодні повідомляв мер Тернополя Сергій Надал. Це перший ракетний «приліт» по місту і регіону з початку російського вторгнення.