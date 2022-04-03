Мер Тернополя повідомив про вибух у місті

У Тернополі пролунав вибух, повідомив міський голова Сергій Надал увечері 3 квітня.

Він зазначив, що повітряна тривога в місті триває, і закликав містян залишатися в укриттях.

«У місті чути було вибух. Причини з’ясовуємо. Подача води, електроенергії, тепла відбувається в звичайному режимі», – повідомив Надал.

Раніше протягом дня російські війська обстрілювали, зокрема, Одесу, Харків, Васильків та Миколаїв.

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».