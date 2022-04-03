Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Мер Тернополя повідомив про вибух у місті

Сергій Надал закликав містян залишатися в укриттях

У Тернополі пролунав вибух, повідомив міський голова Сергій Надал увечері 3 квітня.

Він зазначив, що повітряна тривога в місті триває, і закликав містян залишатися в укриттях.

«У місті чути було вибух. Причини з’ясовуємо. Подача води, електроенергії, тепла відбувається в звичайному режимі», – повідомив Надал.

Раніше протягом дня російські війська обстрілювали, зокрема, Одесу, Харків, Васильків та Миколаїв.

Читайте також: Сили ООС відбили сім атак російських військ на Донбасі – штаб

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

«Нас сусіди відкопували»: як живе село на Запоріжжі, що потерпає від обстрілів військ РФ (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Нас сусіди відкопували»: як живе село на Запоріжжі, що потерпає від обстрілів військ РФ (фотосвідчення)

Безлюдні городи попри весняний час, розбиті вікна і дахи – нині так виглядає село Кам’янське Запорізької області
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG