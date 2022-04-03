Сили ООС відбили сім атак російських військ на Донбасі – штаб

Українські війська «успішно відбили» сім атак російської армії в зоні Операції Об’єднаних сил на Донбасі, повідомляє штаб у зведенні за 3 квітня.

«Українські захисники знищили дві одиниці броньованої техніки, 43 військових автомобіля та міномет противника з розрахунком. Підрозділи протиповітряної оборони збили два літаки, один безпілотний літальний апарат окупантів, а також підбили російський літак Іл-22», – повідомляє командування.

За даними штабу, протягом поточного тижня військові угруповання ООС відбили 51 атаку російських військ.

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Раніше 3 квітня Генеральний штаб Збройних сил повідомив про перекидання окремих підрозділів зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади з Калінінградської області на територію Донецької та Луганської областей.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.