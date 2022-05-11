«Історія жахливих руйнувань, завданих Росією» – посол Британії поділилась враженнями від відвідин Ірпеня

Посол Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала місто Ірпінь на Київщині.

«Я сьогодні була в Ірпіні. Центр міста – це історія жахливих руйнувань, завданих Росією. Зруйновані будинки, школи, дитсадки, поліклініки та торгові центри. Я зустріла мешканців, які досі живуть у темних, холодних підвальних сховищах», – написала Сіммонс у твітері.

Мелінда Сіммонс 29 квітня повернулася до Києва, таким чином британське посольство відновило свою роботу у Києві.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Військові РФ після відступу залишили по собі масшабні руйнування та були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів.

Раніше у Київській ОВА повідомили, що запросили архітекторів України долучитися до планування стратегії з відновлення та розвитку Ірпеня – на запрошення відгукнулися близько 120 проєктантів.