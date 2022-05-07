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В Ірпені відновлено залізничне сполучення – влада

Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка (фото Ірпеня архівне)

Мер Ірпеня Київської області Олександр Маркушин повідомив про відкриття залізничного моста через річку Ірпінь, що сполучає місто з Києвом, який було пошкоджене під час бойових дій у березні, та відновлення залізничного сполучення в місті.

«Маємо залізничне сполучення. Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка», – написав Маркушин у Telegram в суботу вранці.

Як виглядає з відео, відновлено лише один із розташованих поруч окремих одноколійних мостів через річку, металевий проліт другого все ще обрушений.

Міст розташований на залізниці Київ-Коростень, яка є двоколійною і електрифікованою.

Днями у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що запросили архітекторів України долучитися до планування стратегії з відновлення та розвитку Ірпеня – на запрошення відгукнулися близько 120 проєктантів.

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