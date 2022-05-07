В Ірпені відновлено залізничне сполучення – влада

Мер Ірпеня Київської області Олександр Маркушин повідомив про відкриття залізничного моста через річку Ірпінь, що сполучає місто з Києвом, який було пошкоджене під час бойових дій у березні, та відновлення залізничного сполучення в місті.

«Маємо залізничне сполучення. Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка», – написав Маркушин у Telegram в суботу вранці.

Як виглядає з відео, відновлено лише один із розташованих поруч окремих одноколійних мостів через річку, металевий проліт другого все ще обрушений.

Міст розташований на залізниці Київ-Коростень, яка є двоколійною і електрифікованою.

Днями у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що запросили архітекторів України долучитися до планування стратегії з відновлення та розвитку Ірпеня – на запрошення відгукнулися близько 120 проєктантів.