Дрон, радянська граната і 3D-принтер: новий спосіб нищення російських танків

Українські бійці винайшли новий спосіб використання гранат старого зразка для знищення російських танків та іншої бронетехніки.

На цьому знімку, опублікованому «Аеророзвідкою», яка розробляє малі безпілотники для фронту, видно дрон-октокоптер українського виробництва з двома встановленими гранатами. На відео, нещодавно опублікованому «Аеророзвідкою», видно, як дрон скидає мінібомби на ворожу бронетехніку, яку за мить знищують катастрофічні вибухи.

Фахівці з відстеження зброї, що застосовується у російсько-українській війні, ідентифікували мінібомби як модифіковані протитанкові гранати РКГ-3 радянських часів із хвостовим оперенням, надрукованим на 3D-принтері для стабілізації падіння.

РКГ-3 (на фото) – протитанкова граната, розроблена в Радянському Союзі та вперше представлена у 1950 році. Ця зброя розміром і вагою не поступається тонкій пляшці вина і призначена для того, щоб кидати її вручну по бронетехніці супротивника.

Граната містить гальмівний парашут (можна побачити його прямо всередині цього макета в музеї), який вистрибує під час кидка, щоб граната вразила ціль першим запалом. При ударі РКГ-3 детонує кумулятивний заряд (виділений жовтим кольором на цьому розрізі), який стріляє гіперзвуковою мідною кулею із достатньою силою, щоб пробити понад 20 сантиметрів броні. Проникнення перегрітого металу усередину танків може призвести до «катастрофічного» детонування їхніх боєкомплектів.

Хоча РКГ-3 була надзвичайно ефективна при ударі, вона вимагала майже суїцидального наближення до ворожої бронетехніки. Тож, коли у 1960-х роках на озброєння надійшли реактивні радянські протитанкові засоби РПГ-7, які змогли вражати броню супротивника з відстані сотні метрів, ручна граната РКГ-3 стала вважатися застарілою.

І хоча, саме ця граната була у центрі уваги відомої сцени у фільмі «Американський снайпер» 2014 року, РКГ-3 рідко використовувалася у збройних конфліктах. Востаннє ця зброя потрапила в новини у 2006 році, коли бойовики «Аль-Каїди» показали її застосування проти американської бронетехніки в Іраку. Ця атака якраз засвідчили ризики застосування цих гранат.