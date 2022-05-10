«У машині було більше 30 кульових отворів, у мені п'ять»: оперний співак Сергій Іванчук

ЛЬВІВ ‒ 29-річний оперний співак із Полтави Сергій Іванчук від початку повномасштабної війни в Україні на власному автомобілі евакуював понад 100 мешканців Харкова, Охтирки, інших населених пунктів, де тривали ворожі обстріли. 10 березня під час чергової евакуації його автомобіль переслідувала і обстріляла ворожа диверсійно-розвідувальна група. Сергій Іванчук отримав п’ять кульових поранень. Ніхто з пасажирів, яких перевозив, не постраждав.

Днями «Лікарі без кордонів» евакуаційним потягом привезли Сергія у Львів для подальшого лікування.

На третій день широкомасштабної війни Росії проти України оперний співак Сергій Іванчук сів за кермо власного автомобіля і почав допомагати людям у тих містах і селах, які постійно обстрілювали російські війська. Розвозив гуманітарну допомогу, а це ліки, продукти, пальне. Люди просили підвезти до вокзалу або ж перевезти у більш безпечніше місце і так він почав евакуювати мирних мешканців Харкова, Охтирки.

Розумів, наскільки ризикую, але не міг цього не робити

«Все, що у мене було, це машина. Я не вмів воювати, стріляти, я не військовий, а оперний співак. Людей евакуювали з вокзалу у Харкові, але туди доїхати вони не могли. Таксисти брали по 3-5 тисяч, щоб просто довезти до вокзалу з якогось району Харкова.

У людей не було грошей. Банкомати не працювали. А вибратись якось треба було. Я їздив саме в такі гарячі райони і з кожним разом я заїжджав усе далі до кордону, де вже Росія захоплювала територію. Забирав людей і наступного дня чи через день в їхній будинок влітала ракета. Я усвідомлював, що роблю. Розумів, наскільки ризикую, але не міг цього не робити», ‒ розповідає Сергій Іванчук.

Від світанку він із друзями шукав пальне, вантажив гуманітарну допомогу і вирушав у дорогу. Спершу розвозив людям усе необхідне. А ввечері збирав тих, хто хотів виїхати і повертався у Полтаву. Короткий відпочинок удома ‒ і знову в дорогу.

Поранення

Протягом двох тижнів Сергій перевіз у різні місця, за його підрахунками, понад 100 людей. 10 березня була чергова поїздка, але для Сергія цей день став другим днем його народження. Тільки-но волонтер виїхав із чотирма пасажирами і двома котами з Харкова, як автомобіль почала переслідувати і обстрілювати російська диверсійно-розвідувальна група.

Бачив, коли мені відстрілило пальці

«Я допомагав виїхати медичній клініці по реабілітації спини з Харкова. Взяв великий причеп, який був наповнений медичним обладнанням і це стало для нас під час обстрілів «бронежилетом». Було вже темно, комендантська година. Почався обстріл, одразу автоматна черга, я звернув до гаражів і вони могли лише ззаду обстрілювати. Всі речі в причепі були діряві. Я розумів, що треба доїхати до українського блокпоста.

Коли виїжджав із гаражів, у мене влетіло. Відчував усі кулі: дві потрапили у ноги, одна в спину, легені, печінку. Бачив момент, коли мені відстрілило пальці. Це дуже страшно, коли бачиш, що у тебе щось відривається на очах. У мене в голові було одне ‒ довезти людей до блокпоста. Зупинився там і відключився. Лише встиг сказати, що куля потрапила у спину. В машині була медичка Вікторія і вона встигла мені рукою закрити дірку в спині. Бо буквально п'ять вдихів -видихів і я міг померти, вона мене врятувала. Майже нічого не пам’ятаю, думав, що помер, із життям попрощався. Це було 100% відчуття смерті», ‒ каже Сергій Іванчук.

Протягом 16 днів співак-волонтер перебував у реанімаційному відділенні в Харкові. Лікарі оперували його під звуки обстрілів і потім повідомили, що він дивом вижив із такими важкими пораненнями.

Ніхто в машині, окрім мене, взагалі не постраждав, навіть коти

«Половину мізинця на лівій руці ампутували, а я ‒ лівша. Прооперували мені печінку, легені. Куля, яка потрапила мені в спину, влетіла кілька міліметрів від хребта. І це чудо. Кулі, які повлітали мені в ноги, не зачепили кісток і суглобів. А міг бути інвалідом. Ніхто в машині, окрім мене, взагалі не постраждав, навіть коти. Нас коробки врятували, які притримали багато куль, нас врятувало, що в якийсь момент ми всі пригнулись і в цей момент прилетіло багато куль, які мали голови всім пробити. У машині було більше 30 кульових отворів, у мені ‒ 5. З людьми все добре ‒ це реально це чудо», ‒ говорить Сергій.

Щоби переїхати з лікарні у Харкові додому в Полтаву, рідні Сергія Іванчука винайняли приватну машину швидкої допомоги, заплативши 10 тисяч гривень. Щоби доїхати у Дніпро, щоб там евакуюватись потягом «Лікарі без кордонів», довелось заплатити ще 15 тисяч гривень.

Лікарі без кордонів» безкоштовно перевезли

«Потрібна була швидка, щоб поруч був лікар. Коли у Дніпрі поцікавились вартістю доїзду у Львів, то приватна послуга коштує 2500 доларів. Мені дуже пощастило, що «Лікарі без кордонів» у таких гарних умовах мене безкоштовно перевезли і довезли у лікарню», ‒ розповів Сергій.

За словами Гната Герича, завідувача хірургічного відділення Першого медоб’єднання Львова, стан пацієнта середньої важкості. Попереду його ще чекають операції з корекції перелому фаланг пальців і на відкритих ранах.

Щонайменше півроку потрібно на відновлення організму.

Сергій Іванчук дуже сподівається, що поранені пальці вдасться врятувати. Тому що він професійно грає на фортепіано, бандурі, гітарі, а не лише співає в опері.

Сергій Іванчук навчався в Італії і торік мав підписати контракт із одним з італійських театрів. Утім вирішив повернутись в Україну, перечекати карантин.

Коли почалась війна зрозумів, чого я тут

«Шкодував, що виїхав з Італії, але тільки до початку війни. Коли почалась війна зрозумів, чого я тут. Бо потрібно рятувати людей. Багато людей пишуть, щоб я повернувся до вокалу. Але на даний момент не дуже можу, бо мені пробило діафрагму і треба зачекати, поки все загоїться», ‒ каже оперний співак з Полтави Сергій Іванчук.