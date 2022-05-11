У Нацгвардії озвучили втрати серед своїх бійців з початку російського вторгнення

У Національній гвардії України озвучили дані про втрати серед своїх бійців із початку російського вторгнення в Україну.

«На жаль, під час виконання завдань за цей період втрати особового складу Нацгвардії складають санітарними – 1697 військовослужбовців, безповоротними – 501 військовослужбовець», – повідомив на брифінгу начальник управління штабу Нацгвардії Олексій Надточий.

16 квітня в інтервʼю CNN президент Володимир Зеленський заявив, що через російське вторгнення загинуло від двох із половиною до трьох тисяч українських військовослужбовців.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила понад 26 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.​