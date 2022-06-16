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Макрон: Україна сама вирішуватиме, коли розпочинати мирні переговори з Росією

Зліва направо: президент Румунії Клаус Йоганніс, прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі, президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Київ, 16 червня 2022 року

Президент Франції Емманюель Макрон заявляє, що саме Україна вирішуватиме, коли і за яких умов розпочинати переговори з Росією.

«Я запевняв Зеленського, що ми зробимо все необхідне, щоб Україна сама могла обирати свою долю, саме Україна вирішуватиме, в який момент вона припинятиме війну, в який момент сідатиме за стіл переговорів. Кожен раз, коли я мав переговори з президентом Зеленським, я саме з цього виходив –Україна буде вирішувати, на яких умовах вона буде відбудовувати мир», – заявив він в Києві.

Напередодні Емманюель Макрон заявив, що українській владі доведеться вести переговори з Росією про мир, представники Європи також будуть за столом переговорів.

У травні Володимир Зеленський повідомив, що президент Франції Емманюель Макрон, щоб зберегти обличчя президенту Росії Володимиру Путіну, пропонував Україні частково поступитись своїм суверенітетом.

Макрон регулярно спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним, зокрема станом на початок березня відбулася вже дванадцята розмова Макрона з Путіним з початку 2022 року. Проте ці розмови не мали результату – Путін не бажав говорити про припинення його війни проти України, а Макрон продовжив наголошувати на необхідності переговорного процесу.

У квітні президент Франції Емманюель Макрон відмовився називати «геноцидом» дії Росії у війні проти України, а також стверджував, що росіяни і українці є «братами».

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