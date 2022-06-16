Макрон: Україна сама вирішуватиме, коли розпочинати мирні переговори з Росією

Президент Франції Емманюель Макрон заявляє, що саме Україна вирішуватиме, коли і за яких умов розпочинати переговори з Росією.

«Я запевняв Зеленського, що ми зробимо все необхідне, щоб Україна сама могла обирати свою долю, саме Україна вирішуватиме, в який момент вона припинятиме війну, в який момент сідатиме за стіл переговорів. Кожен раз, коли я мав переговори з президентом Зеленським, я саме з цього виходив –Україна буде вирішувати, на яких умовах вона буде відбудовувати мир», – заявив він в Києві.

Напередодні Емманюель Макрон заявив, що українській владі доведеться вести переговори з Росією про мир, представники Європи також будуть за столом переговорів.

У травні Володимир Зеленський повідомив, що президент Франції Емманюель Макрон, щоб зберегти обличчя президенту Росії Володимиру Путіну, пропонував Україні частково поступитись своїм суверенітетом.

Макрон регулярно спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним, зокрема станом на початок березня відбулася вже дванадцята розмова Макрона з Путіним з початку 2022 року. Проте ці розмови не мали результату – Путін не бажав говорити про припинення його війни проти України, а Макрон продовжив наголошувати на необхідності переговорного процесу.

У квітні президент Франції Емманюель Макрон відмовився називати «геноцидом» дії Росії у війні проти України, а також стверджував, що росіяни і українці є «братами».