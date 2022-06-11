Світ має «поставити на місце» керівництво РФ, час «заспокоювати» його вже минув – Зеленський

Час «заспокоювати» керівництво Росії минув, зараз світ має «поставити його на місце». На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на 19-му Азійському саміті з безпеки Shangri-La Dialogue.

«Ми поважаємо міжнародне право, ми поважаємо суверенітет і територіальну цілісність будь-якого народу. Але не забувайте: війна на нашій землі. На нашій землі гинуть люди. Тому ми тиснемо на Росію з нашої землі. Вже не можна заспокоювати військово-політичне керівництво Російської Федерації. Для цього пізно, дуже пізно. Це превентивні санкції, коли треба було з ними говорити щоденно, впроваджувати конкретні фінансово-економічні санкції до повномасштабного вторгнення. Все це потрібно було робити раніше», – сказав він, відповідаючи на запитання під час виступу 11 червня на 19-му Азійському саміті з безпеки Shangri-La Dialogue.

Глава держави додав, що жодними словами Росію «вже ніхто не заспокоїть».



«Сьогодні немає сірої зони. Є тільки підтримка. Якщо ви підтримуєте мир, то ви підтримуєте Україну, якщо ви підтримуєте конкретну війну, то ви знаходите якесь постійне порозуміння з Російською Федерацією. Ось і все. Сьогодні запізно про це говорити. Не треба заспокоювати Росію. Їх ніякими словами ніхто не може заспокоїти. Це політична гра і не більше того. І я вважаю, що сьогодні треба чітко світу ставити Російську Федерацію, її керівництво на їхнє місце. А їхнє місце на їхній території. І там вони повинні бути, жити і вирішувати, що їм робити», – зауважив він.

Окремо Зеленський наголосив, що російська армія вбила вже десятки тисяч і депортувала на свою територію сотні тисяч українців. Крім того, додав він, за 108 днів повномасштабного вторгнення РФ випустила 2595 крилатих ракет.

«Росія хоче зробити неможливим, щоб сусідня країна, яку вона розглядає виключно як свою колонію, могла існувати вільно, могла існувати незалежно... Ми повинні зупинити Росію. Повинні зупинити війну, яку ця держава розв’язала проти моєї держави, намагаючись повернути світ у старі часи, коли свобода народів і життя людей не мали жодного значення... Ми повинні повернути повну силу міжнародному праву», – зазначив глава держави.

Також Зеленський додав, що вдячний за підтримку України, але «памʼятайте, що це підтримка й увага не тільки для України, а й для вас самих. Для того, щоб ваше майбутнє було безпечним. Саме на полі бою в Україні вирішується, за якими правилами житиме світ і що все ж таки буде можливим, а що – неможливим».

4 червня стало відомо, що Євросоюз, США і Велика Британія останні кілька тижнів регулярно проводять зустрічі, на яких обговорюють план припинення війни Росії проти України шляхом переговорів.

За словами співрозмовників американського телеканалу CNN, під час зустрічей, зокрема, обговорювали план Італії, який передбачає повну автономію Криму та Донбасу, за умови визнання Москвою цих територій частиною України.

Як пише CNN, мета цих зустрічей – визначити приблизні параметри плану мирного врегулювання, який можна було б запропонувати Україні для подальшого обговорення.

17 травня радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах із Росією Михайло Подоляк у коментарі Радіо Свобода повідомив, що ​політичні переговори між Україною та Росією наразі «на паузі» і продовжаться, коли «буде конкретика».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Захід посилив санкції проти Росії після міжнародного засудження масових страт цивільних жителів на вулицях Бучі, під Києвом та в інших населених пунктах, які після тимчасової окупації залишили російські війська.