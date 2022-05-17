«Переговори – на паузі. Продовжаться, коли буде конкретика» – Подоляк

Політичні переговори між Україною та Росією наразі «на паузі» і продовжаться, коли «буде конкретика». Про це у коментарі Радіо Свобода зазначив антикризовий радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах із Росією Михайло Подоляк, реагуючи на заяву Росії про нібито «вихід України з переговорного процесу».

За його словами, призупинення переговорів спричинили три головні причини.

«По-перше, РФ все ще не зовсім адекватно сприймає події, які відбуваються в світі у зв’язку з масштабним російським вторгненням. По-друге, Росія воліє продовжувати переговори як елемент своєї пропаганди для внутрішнього вжитку (звідси усі ці коментарі шантажного типу в публічному просторі щодо переговорів). І нарешті, по-третє: Росія, певно, хоче побачити в дії всі пакети міжнародних економічних санкцій і остаточно зрозуміти дійсну «боєздатність» своєї армії, а також втратити залишки репутації такого собі світового монстра, якого треба було боятись», – зазначив Подоляк.

Він також додав, що мандат на продовження переговорів для української переговорної групи узгоджує тільки президент України Володимир Зеленський.

«Тому не йдеться про «вихід чи не вихід», а йдеться тільки про доцільність і конкретику на цьому етапі. Буде конкретика – будуть продовженні політичні переговори», – підсумував антикризовий радник голови Офісу президента.

17 травня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, якого цитують російські ЗМІ, заявив, що переговори між Україною та Росією «не продовжуються у жодному вигляді», бо «Україна вийшла фактично з переговорного процесу».