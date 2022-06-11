287 дітей загинули в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії – ОГП

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, що триває від 24 лютого, 287 дітей загинули та щонайменше 492 неповнолітніх отримали поранення. Про це вранці 11 червня повідомили в Офісі генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Попереднього дня, 10 червня, в ОГП повідомляли про 263 загиблих неповнолітніх та щонайменше 491 поранену дитину.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 217, Харківській – 132, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 53, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17, у місті Києві – 16, Житомирській – 15», – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора України уточнюють, що «у ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 24 дітей в місті Маріуполі Донецької області внаслідок невибіркових обстрілів військовими РФ».

Також стало відомо, додають у відомстві, про поранення 9 квітня внаслідок російських обстрілів селища міського типу Райгородок Донецької області 17-річної дівчини.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – зауважують в ОГП.

Через бомбардування й обстріли збройними силами РФ пошкоджений 1971 заклад освіти в Україні, з них 194 – зруйновані повністю, повідомили у прокуратурі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4302 і поранення 5217 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 8 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. Серед загиблих, за даними ООН, – 272 дітей, серед поранених – 439. При цьому в організації наголошують, що реальні дані щодо загиблих – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.