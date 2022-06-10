ОГП: до 491 зросла кількість дітей, поранених в Україні через агресію Росії

В Україні станом на ранок 10 червня відомо про щонайменше 491 дитину, поранену внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, повідомив Офіс генпрокурора. Напередодні в ОГП повідомляли про 488 поранених дітей.

Офіційне число загиблих дітей не змінилося – 263.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – наголосили у прокуратурі.

Там уточнили, що 7 червня внаслідок обстрілів російськими військовими села Роти Бахмутського району Донецької області були поранені двоє дітей 14 і 17 років, а 8 червня в Миколаївській області від вибухової хвилі постраждав 11 хлопчик.

Через бомбардування й обстріли російські загарбники пошкодили 1971 заклад освіти в Україні, з них 194 – зруйновані повністю, повідомили у прокуратурі.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 8 червня змогло підтвердити загибель 4302 і поранення 5217 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 8 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. Серед загиблих, за даними ООН, – 272 дітей, серед поранених – 439.

При цьому в організації наголошують, що реальні дані щодо загиблих – значно вищі.