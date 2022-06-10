До 30 БТГ Росії на Слобожанському напрямку, бойові дії в Сєвєродонецьку – ранкове зведення Генштабу

На Слобожанському напрямку російські війська силами до 30 батальйонних тактичних груп ведуть бойові дії, «здійснюють систематичний вогневий вплив із метою сковування дій військ Сил оборони» і недопущення їх подальшого просування і виходу на лінію державного кордону, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ вранці 10 червня.

«На Харківському напрямку противник продовжує оборонні дії. Основні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів. Для недопущення переходу в наступ наших військ, агресор здійснював артилерійські обстріли українських позицій», – йдеться в ранковому зведенні.

На Слов’янському напрямку, за даними Генштабу, загарбники активних дій не проводили, зосереджують свої війська, намагаються створити умови для поновлення наступу.

«На Донецькому напрямку ворог продовжує вогневе ураження наших підрозділів по всій лінії зіткнення, завдавати ракетних й авіаційних ударів, зокрема і по населених пунктах. На Лиманському напрямку окупанти активних дій не проводили. Обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Григорівка і Серебрянка. На Сєвєродонецькому напрямку противник безуспішно намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають», – йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку загарбники активно застосовують оперативно-тактичну й армійську авіацію, кажуть у командуванні.

«Підрозділи противника намагалися вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Ниркове і Миколаївка. Українські воїни завдали вогневого ураження. Окупанти з втратами відійшли. Ворог намагався провести розвідку боєм у напрямку населених пунктів Нагірне і Берестове. Отримав відсіч і відійшов. Противник веде наступ у напрямку Воздвиженка – Роти, має частковий успіх, закріплюється на зайнятих рубежах», – йдеться у зведенні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські військові намагаються сковувати дії ЗСУ, здійснюючи «систематичний вогневий вплив» по позиціях українських підрозділів.

«На Південнобузькому напрямку підрозділи ворога ведуть оборону. З метою посилення угруповання противник провів переміщення підрозділів. Вживає заходів з інженерного обладнання раніше зайнятих рубежів. Зокрема, відзначається встановлення мінних загороджень в районі населеного пункту Високопілля», – додали у Генштабі.

За минулу добу українські військові на Донецькому та Луганському напрямках відбили сім атак російських сил.