До 30 БТГ Росії на Слобожанському напрямку, бойові дії в Сєвєродонецьку – ранкове зведення Генштабу

На Слобожанському напрямку російські війська силами до 30 батальйонних тактичних груп ведуть бойові дії, «здійснюють систематичний вогневий вплив із метою сковування дій військ Сил оборони» і недопущення їх подальшого просування і виходу на лінію державного кордону, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ вранці 10 червня.
«На Харківському напрямку противник продовжує оборонні дії. Основні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів. Для недопущення переходу в наступ наших військ, агресор здійснював артилерійські обстріли українських позицій», – йдеться в ранковому зведенні.
На Слов’янському напрямку, за даними Генштабу, загарбники активних дій не проводили, зосереджують свої війська, намагаються створити умови для поновлення наступу.
«На Донецькому напрямку ворог продовжує вогневе ураження наших підрозділів по всій лінії зіткнення, завдавати ракетних й авіаційних ударів, зокрема і по населених пунктах. На Лиманському напрямку окупанти активних дій не проводили. Обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Григорівка і Серебрянка. На Сєвєродонецькому напрямку противник безуспішно намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають», – йдеться у повідомленні.
На Бахмутському напрямку загарбники активно застосовують оперативно-тактичну й армійську авіацію, кажуть у командуванні.
«Підрозділи противника намагалися вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Ниркове і Миколаївка. Українські воїни завдали вогневого ураження. Окупанти з втратами відійшли. Ворог намагався провести розвідку боєм у напрямку населених пунктів Нагірне і Берестове. Отримав відсіч і відійшов. Противник веде наступ у напрямку Воздвиженка – Роти, має частковий успіх, закріплюється на зайнятих рубежах», – йдеться у зведенні.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські військові намагаються сковувати дії ЗСУ, здійснюючи «систематичний вогневий вплив» по позиціях українських підрозділів.
«На Південнобузькому напрямку підрозділи ворога ведуть оборону. З метою посилення угруповання противник провів переміщення підрозділів. Вживає заходів з інженерного обладнання раніше зайнятих рубежів. Зокрема, відзначається встановлення мінних загороджень в районі населеного пункту Високопілля», – додали у Генштабі.
За минулу добу українські військові на Донецькому та Луганському напрямках відбили сім атак російських сил.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 9151 жертву серед цивільних – 4169 загиблих і 4982 поранених – через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 1 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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