Армія РФ втратила на Донбасі упродовж дня 10 танків та склад із боєприпасами – українські військові

Угруповання Об’єднаних сил повідомило про втрати у техніці армії РФ упродовж дня Донецькому і Луганському напрямках.

«Наші відважні воїни завдають військам агресора втрат у живій силі і техніці. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили 10 танків, 7 артилерійських систем, 4 бойові броньовані машини, 3 спеціальні броньовані автомобілі, 4 одиниці автомобільної техніки, 1 склад з боєприпасами. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 5 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.

Російська сторона про свої втрати у техніці не повідомляє.

За даними штабу, російські війська сьогодні обстріляли понад 20 населених пунктів Донбасу – двоє людей загинули.

«Українські захисники і захисниці зі складу угруповання об’єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої», – йдеться в повідомленні.

За даними українських військових, нині основні бої зосереджені у Східній операційній зоні.