ОГП: до 488 зросла кількість дітей, поранених в Україні через агресію Росії

В Україні станом на ранок 9 червня відомо про щонайменше 488 дітей, поранених внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, повідомив Офіс генпрокурора. Напередодні в ОГП повідомляли про 478 поранених дітей.

Офіційне число загиблих дітей за добу не змінилося – 263.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, наголосили у прокуратурі.

«У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення 10 дітей у Харківській області внаслідок обстрілів окупантами об’єктів цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, через бомбардування й обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти, з них 194 – зруйновані повністю.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 7 червня змогло підтвердити загибель 4266 і поранення 5178 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Серед загиблих – 272 дітей. При цьому в організації наголошують, що реальні дані щодо загиблих – значно вищі.