«28 «Калібрів» напоготові» – ОК «Південь» про російські ракети в Чорному морі

Росія в Чорному морі тримає в готовності до задання ракетних ударів три надводних і один підводний носій ракетного озброєння, повідомили у ніч на 9 червня в оперативному командуванні «Південь».

«Отже, 28 «Калібрів» напоготові. Але не піддавайтеся паніці, за сигналами тривог дійте впевнено і виважено, дотримуйтеся норм і обмежень, встановлених у закритих для відвідування районах, не наражайте себе на небезпеку на підготовлених до протидесантної оборони ділянках узбережжя, перевіряйте отриману інформацію, довіряйте тільки достовірним джерелам», – заявили в командуванні.

За повідомленням, у Чорному морі угруповання різнорідних сил Чорноморського флоту РФ, «тримаючись на безпечній відстані від українського узбережжя», відпрацьовує навчання з бойової стійкості угруповання в умовах застосування проти нього протикорабельних ракет й авіації.

«У тому числі відпрацьовується застосування сухопутних зенітно-ракетних комплексів «Тор-М2», які ними встановлено на корабельно-катерному складі», – йдеться в повідомленні.

В оперативному командуванні «Південь» також повідомили, що українська авіація завдала два удари по скупченню сил загарбників і по одному з його опорних пунктів на Херсонщині, знищивши, зокрема, техніку і три польових склади боєприпасів.

6 червня у Міноборони України повідомляли, що в акваторії Чорного моря Росія утримує п’ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 КРМБ типу «Калібр».

Станом на 4 червня, як повідомляв президент України Володимир Зеленський, російські війська від початку повномасштабного вторгнення запустили по Україні 2503 ракети.

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