«28 «Калібрів» напоготові» – ОК «Південь» про російські ракети в Чорному морі

Росія в Чорному морі тримає в готовності до задання ракетних ударів три надводних і один підводний носій ракетного озброєння, повідомили у ніч на 9 червня в оперативному командуванні «Південь».
«Отже, 28 «Калібрів» напоготові. Але не піддавайтеся паніці, за сигналами тривог дійте впевнено і виважено, дотримуйтеся норм і обмежень, встановлених у закритих для відвідування районах, не наражайте себе на небезпеку на підготовлених до протидесантної оборони ділянках узбережжя, перевіряйте отриману інформацію, довіряйте тільки достовірним джерелам», – заявили в командуванні.
За повідомленням, у Чорному морі угруповання різнорідних сил Чорноморського флоту РФ, «тримаючись на безпечній відстані від українського узбережжя», відпрацьовує навчання з бойової стійкості угруповання в умовах застосування проти нього протикорабельних ракет й авіації.
«У тому числі відпрацьовується застосування сухопутних зенітно-ракетних комплексів «Тор-М2», які ними встановлено на корабельно-катерному складі», – йдеться в повідомленні.
В оперативному командуванні «Південь» також повідомили, що українська авіація завдала два удари по скупченню сил загарбників і по одному з його опорних пунктів на Херсонщині, знищивши, зокрема, техніку і три польових склади боєприпасів.
6 червня у Міноборони України повідомляли, що в акваторії Чорного моря Росія утримує п’ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 КРМБ типу «Калібр».
Станом на 4 червня, як повідомляв президент України Володимир Зеленський, російські війська від початку повномасштабного вторгнення запустили по Україні 2503 ракети.
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Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 9151 жертву серед цивільних – 4169 загиблих і 4982 поранених – через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 1 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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