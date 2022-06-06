У Чорному морі Росія зосередила до 34 ракет «Калібр» – Міноборони

В акваторії Чорного моря Росія утримує п’ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 КРМБ типу «Калібр», повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.



«Противник блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря і тримає в акваторії п'ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 крилатих ракет морського базування типу «Калібр», – сказав на брифінгу речник Міноборони.

За його словами, загроза завдання ракетних ударів із акваторії Чорного моря для України зберігається.

Мотузяник також повідомив, що Росія розгортає додаткові сили ППО в окупованому Криму.



«Російський агресор нарощує систему ППО в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, у північно-західній частині півострова в районах н.п. Оленівка та Раздольне триває розгортання двох зенітно-ракетних дивізіонів С-300», – сказав він.

Станом на 4 червня, як повідомляв президент України Володимир Зеленський, російські війська від початку повномасштабного вторгнення запустили по Україні 2503 ракети.