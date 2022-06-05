Путін погрожує новими ударами по Україні в разі надання їй далекобійної зброї

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в разі, якщо Україні буде поставлено далекобійні ракети, Росія почне завдавати ударів по тих об’єктах, по яких вона наразі їх не завдавала, передає російська служба Радіо Свобода.

Опубліковано черговий фрагмент інтерв’ю Путіна телеканалу «Росія 1» – це перше інтерв’ю російського президента з 24 лютого, коли він наказав про початок широкомасштабного вторгнення в Україну.

Путін прокоментував ухвалене Сполученими Штатами рішення поставити Україні реактивні системи залпового вогню. За словами Путіна, у самих таких поставках «немає нічого нового», оскільки українська армія нібито вже має на озброєнні подібні системи радянського виробництва. Однак, якщо до цих систем будуть поставлені ракети, що дозволяють стріляти далі за звичайний радіус дії реактивних систем залпового вогню (45–70 кілометрів), Росія «зробить висновки». По яких саме об’єктах вона тоді завдаватиме ударів, Путін не уточнив.

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Російський президент також назвав метою постачання зброї Україні країнами Заходу «затягування збройного конфлікту».

Як стало відомо 2 червня, США надають Україні чотири ракетні системи M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), але з ракетами дальністю не З00 кілометрів, як просила Україна, а 80.

За даними Білого дому, Україна «запевнила» Вашингтон, що американські ракети випущені з HIMARS, не будуть запущені для удару по цілях на території Росії.

Президент Володимир Зеленський подякував США за це рішення, зазначивши, що HIMARS допоможуть рятувати життя людей в Україні.