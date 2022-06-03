Чи може західна зброя зупинити просування Росії на Донбасі? 

Протягом останніх кількох тижнів російські війська повільно розширювали контроль над територією на Донбасі, обстрілюючи українські Збройні сили з артилерійської зброї та перетворюючи міста та села на руїни.

Невдачі українських військових на сході контрастують із тим, як розвивався хід війни впродовж декількох тижнів після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого, коли київські війська не давали війську нападника увійти до столиці та інших ключових міст, відбиваючи російські танки з протитанкового озброєння.

Відтоді Росія зосередила свої сили на сході для проведення масштабної артилерійської боротьби, яка нагадує битви Другої світової війни. Експерти кажуть, що Москва сподівається скористатися перевагою у кількості живої сили та озброєння. Це можна помітити з її безперервних обстрілів українських сил на Донбасі впродовж останніх днів.

Зараз Захід робить кроки, спрямовані на озброєння України, відповідно до нових реалій війни, поки не стало надто пізно. Адміністрація президента США Джо Байдена 1 червня оголосила про нову поставку військової допомоги на загальну суму 700 мільйонів доларів, яка включає потужні високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, здатні відкинути сили противника на великі відстані.

Порівнюючи артилерійську війну на Донбасі з двома боксерами, які запекло б’ються на рингу, високопосадовець НАТО, який залишився анонімним, 30 травня сказав, що результат буде залежати від того, «хто має більше артилерійських боєприпасів, у кого є більше ракет та людей, яких можна фактично поставити на поле бою».

Оскільки Росія наближається до захоплення всієї Луганської області (британська розвідка заявляє, що Росія контролює понад 90% Луганської області «і, найімовірніше, буде повністю контролювати її в найближчі два тижні» – ред.), одного з двох регіонів, які складають Донбас, Захід сподівається змінити хід бойових дій. Президент Росії Володимир Путін поставив захоплення Донбасу за ключову військову мету.

За даними Сполучених Штатів, Росія наразі має в Україні близько 110 батальйонно-тактичних груп (БТГ). Марк Канчіан, полковник морської піхоти США у відставці та старший радник у вашингтонському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у розмові з Радіо Свобода повідомив, що кожна група може мати від шести до восьми артилерійських установок, таких, як гаубиці або ракетні установки – за оцінкою, загальна кількість сягає 900, більшість з них зосереджена на Донбасі.

Україна потребує подальшого зміцнення. Вона має боєздатність і рішучість витіснити росіян; у неї немає засобів

Веслі Кларк, верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі з 1997-го до 2000 року, попередив минулого тижня, що українським силам бракує артилерії, щоб ефективно боротися з новою фазою війни, і сказав, що західної військової допомоги поки що «недостатньо», щоб відштовхнути російські сили.

«Україна потребує подальшого зміцнення. Вона має боєздатність і рішучість витіснити росіян; у неї немає засобів», – сказав він Радіо Свобода в інтерв’ю 27 травня.

«Це бій, що можна програти», – сказав він.

Відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення, військова промисловість України була частково пошкоджена ракетними ударами, що підірвало обороноздатність країни.

Українським військовим також не вистачає боєприпасів для артилерії радянського виробництва, включно з 152-міліметровими гаубицями, а це ускладнює знищення російської зброї.

За даними Cancian, найбільшими постачальниками таких боєприпасів у світі є Росія та Китай.

«Сполучені Штати буквально нишпорять по всьому світу, щоб знайти боєприпаси радянського зразка, щоб дати українцям. І я підозрюю, що у нас закінчуються місця, де нам продадуть такі боєприпаси», – сказав він.

Провокаційний хід?

Впродовж тижнів, коли українських військових повільно відкидали з деяких позицій на Донбасі, Україна просила західні країни про більшу військову допомогу, включно з гаубицями та ракетними системами для знищення російської артилерії.

Байден у «гостьовому есе» в The New York Times 31 травня написав, що його адміністрація погодилася надати українським силам «більш досконалі ракетні системи та боєприпаси, які дозволять їм точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні».

Однак він додав, що Сполучені Штати «не заохочують і не дозволяють Україні завдавати ударів за її межами».

Сполучені Штати вагаються щодо передачі такої важкої артилерії, оскільки побоюються, що це може спровокувати Росію, вважають аналітики.

Деякі з них також оцінюють внутрішні дебати адміністрації щодо поставок зброї як втрату дорогоцінного часу для України.

Усі наші рішення були з запізненням

«Усі наші рішення були з запізненням», – сказав Радіо Свобода Бен Годжес, колишній командувач армії США в Європі.

«Адміністрація вже занадто стурбована тим, що все, що ми робимо, може спровокувати росіян. Їм не потрібна провокація. Вони атакують без провокації», – сказав він Радіо Свобода.

«Ми втратили тижні, коли ракетні системи могли бути доставлені», — сказав Годжес, який зараз є військовим аналітиком американського Центру аналізу європейської політики.

Президент України Володимир Зеленський 30 травня сказав українцям, що ситуація на Донбасі «вкрай складна» і заявив, що Росія зосередила «максимальну бойову міць» своїх військових у регіоні.

Раніше в травні він заявив, що в результаті нападів Росії щодня гинуть від 50 до 100 українських військових.

Інтенсивні обстріли надзвичайно тиснуть на українські лінії постачання, що ускладнює швидку доставку західної зброї до військових на передовій, вважають аналітики.

Західну військову допомогу в Україну потягами ввозять з Польщі, а потім вантажівками везуть на передову. Росія прагне перекрити ці транспортні сполучення з Донбасом, кажуть аналітики.

Годжес сказав, що українські сили зіштовхнуться з кількома «досить важкими» тижнями, перш ніж вони почнуть відчувати «позитивний ефект» від усієї американської та іншої західної артилерії, яка почне прибувати.

Кларк вважає, що з липня для українських сил відкриється «вікно можливостей», і українські війська матимуть два місяці для витіснення російських військових з Донбасу, якщо отримають достатньо важкої артилерії.

Він також сказав, що до того часу земля стане сухою, що полегшить атаку, а Росії ще доведеться мобілізувати більше сил.

Меню зброї

У квітні Сполучені Штати почали надсилати в Україну важку артилерію, зокрема потужні гаубиці M777, які можуть вражати цілі на відстані до 40 кілометрів.

Високопосадовець Міністерства оборони США 26 травня повідомив, що Україні передали 85 гаубиць M777, а також 190 000 снарядів для цих систем озброєння.

Адміністрація Байдена пообіцяла загалом 108 M777 і 209 000 снарядів, хоча їх кількість може збільшитись в ході війни.

Гаубиці можуть стріляти різними 155-міліметровими снарядами, включно з керованими боєприпасами, які, за словами Канчіана, можуть «потенційно змінити гру» у боротьбі на Донбасі, оскільки мають більший потенціал для ураження та знищення російської артилерії.

Невідомо, скільки керованих снарядів для М777 отримала Україна.

Канчіан сказав, що потрібен час, щоб навчити солдатів поводитися з гаубицями та обслуговувати їх. Він назвав це «перешкодою» для їхнього швидкого застосування на передовій.

Сполучені Штати навчили понад 400 людей керувати M777 і близько 50 навчилися обслуговувати їх, сказав американський урядовець. Для керування М777 потрібно вісім солдатів.

Вже схвалені адміністрацією Байдена HIMARS мають настільки ж руйнівну силу.

Глен Говард, військовий експерт і президент «Джеймстаунського фонду», сказав, що HIMARS може «потрощити» територію, де сили противника збираються для нападу.

«Вони просто заповнюють територію», – сказав він.

HIMARS складається з шести ракет, які запускають із вантажівки. На відміну від гаубиці, яка може стріляти безперервно, для перезарядки капсули потрібно приблизно п’ять хвилин.

«HIMARS і гаубиці доповнюють одне одного, – сказав Канчіан. – Якщо ви хочете «придушити» ціль на великій відстані, HIMARS відмінно з цим справляються. З іншого боку, якщо ви хочете продовжувати вогонь по якійсь позиції противника, щоб змусити його «схилити голову» або спробувати знищити позицію за допомогою великої кількості боєприпасів, то артилерійська гармата для цього чудово підійде».

Сполучені Штати дозволили доставку чотирьох HIMARS разом із ракетами, здатними долати до 70 кілометрів. Про це 1 червня заявив Колін Каль, заступник міністра оборони з питань політики. За потреби, Сполучені Штати можуть відправити додаткові HIMARS в Україну, але спершу війська повинні навчитися, як їх використовувати, а цей процес, за словами Коліна Каля, займе близько трьох тижнів.

Каль також попередив, що HIMARS – це не панацея, і додав, що «жодна система не переверне війну. Це гострий, важкий конфлікт».

HIMARS може запускати ракети на відстань до 300 кілометрів, але доставка ракет такої дальності може суперечити прагненню Байдена не заохочувати Україну цілитися на російські землі.

«Оточення Байдена стурбоване тим, що щось є образливим, тому що це означає ескалацію, – сказав Говард щодо обмеження. – І саме тому боєприпаси M777 надходили так повільно».

Говард припустив, що HIMARS разом із новими західними протикорабельними ракетами потенційно можуть стримати Росію від нападу на судна, які експортують зерно з чорноморських портів України.

Наразі Росія блокує українські порти, підвищує ціни на зерно та загострює занепокоєння щодо глобального голоду.

Її військові кораблі та підводні човни патрулюють акваторію між Кримом та Зміїним островом, невеликим скелястим форпостом лише за 48 кілометрів від берега України.

Данія нещодавно поставила Україні протикорабельні ракетні комплекси Harpoon, щоб підтримати її низькі постачання власної зброї.

Україна заявила про затоплення в квітні флагмана Чорноморського флоту РФ «Москва».

Росія, яка захопила острів Зміїний на початку війни, розміщує на там системи протиповітряної та протиракетної оборони, намагаючись утримати цей стратегічний форпост.

Хоча погоджені адміністрацією Байдена ракети HIMARS не можуть досягти російської артилерії в Криму, вони можуть досягти острова Зміїний.

Невідомо, чи розміщуватиме Україна HIMARS уздовж свого Чорноморського узбережжя.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 9151 жертву серед цивільних – 4169 загиблих і 4982 поранених – через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 1 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.​