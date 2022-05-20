Пентагон опублікував відео гаубиць, які відправляють Україні

Міністерство оборони США оприлюднило відео завантаження гаубиць M777 на борт C-17 в рамках безпекової допомоги США Україні.

Відповідне відео американське відомство оприлюднило у своєму твіттері.

У Міноборони США не уточнюють, коли саме знято це відео.

Міністерство оборони Сполучених Штатів 19 травня оприлюднив деталі нового пакету військової допомоги для України. Серед іншого, він передбачає надання Україні 18 155-міліметрових гаубиць.

Як відомо, ЗСУ уже успішно використовують американські гаубиці M777, які Україна отримала у рамках військової допомоги США.