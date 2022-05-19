В уряді США розповіли, скільки гаубиць і радарів отримає Україна в новому пакеті допомоги

Міністерство оборони Сполучених Штатів оприлюднив деталі нового пакету військової допомоги для України.

Згідно з повідомленням, міністерство ухвалило пакет допомоги на 100 мільйонів доларів.

«Спроможності цього пакету адаптовані, аби забезпечувати критичні потреби України для сьогоднішньої боротьби, коли російські війська продовжують наступ на сході України», – заявляє відомство.

Відтак пакет передбачає надання:

18 155-міліметрових гаубиць

18 тактичних транспортних засобів для переміщення гаубиць

трьох контрбатарейних станцій AN/TPQ-36

польового обладнання та запчастин

Як зазначають у Пентагоні, за час роботи адміністрації Байдена, тобто приблизно від початку 2021 року, США надали Україні допомогу на близько 4,6 мільярда доларів, із них на 3,9 мільярда – від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Президент США Джо Байден 19 травня привітав підтримку Сенатом виділення 40 мільярдів доларів допомоги для України та анонсував нову партію озброєння для української армії.