У G7 кажуть, що військова допомога буде продовжуватись, а зміну кордонів України «ніколи не визнають»

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» заявили, що продовжуватимуть військову допомогу Україні, «доки це буде необхідно», а також ніколи не визнають зміни кордонів України через військову агресію Росії.
«Ми будемо продовжувати нашу постійну військову та оборонну допомогу Україні, доки це буде необхідно. Ми підтверджуємо нашу вимогу, щоб Росія поклала кінець війні, яку вона почала.. Ми також продовжуємо закликати Білорусь припинити дозволяти агресію Росії та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань… Ми закликаємо Росію припинити вогонь та негайно та беззастережно вивести свої війська з усієї території України в її міжнародно визнаних кордонах», – йдеться у заяві.
Глави МЗС також наголошують, що країни «Групи семи» ніколи не визнають кордони, які Росія намагалася змінити за допомогою військової агресії, і будуть підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України».
«Ми продовжуємо надавати Україні значну фінансову та економічну підтримку для зміцнення стійкості її економіки. Ми підтверджуємо наше зобов’язання підтримувати Україну, в тому числі у відбудові країни, і закликаємо всіх партнерів об’єднати наші зусилля, щоб забезпечити підтримку України у задоволенні її невідкладних гуманітарних та фінансових потреб, а також для того, щоб Україна відновила своє майбутнє», – додається в заяві.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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