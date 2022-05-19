Зеленський привітав ухвалення Сенатом США допомоги для України на 40 млрд доларів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підтримку Конгресом Сполучених Штатів пакету військової допомоги для України на суму 40 мільярдів доларів.

«Вітаю схвалення Сенатом США законопроєкту про додаткові асигнування для України на 2022 рік. $40 мільярдів – вагомий внесок США у відновлення миру й безпеки в Україні, Європі та світі загалом», – заявив Зеленський.

Він додав, що очікує на підписання закону президентом США Джо Байденом.

Сенат Сполучених Штатів 19 травня підтримав законопроєкт про надання Україні 40 мільярдів доларів військової та економічної підтримки.

Законопроєкт про виділення майже 40 мільярдів доларів Палата представників Конгресу ухвалила 10 травня. Президент США Джо Байден просив у Конгресу 33 мільярди доларів для України, але конгресмени навіть збільшили запропоновану суму.

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Водночас Сенат Конгресу США не домовився про ухвалення в прискореному режимі законопроєкту про надання 40 мільярдів доларів допомоги Україні. Процедура була заблокована республіканцем Рендом Полом. Він вимагав додати до законопроєкту пункт про аудит витрат федеральним інспектором.

Президент США раніше закликав Конгрес діяти швидко, щоб він міг підписати законопроєкт до того, як чинна оборонна допомога для України закінчиться пізніше цього місяця.