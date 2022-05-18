Законопроєкт на підтримку України на 40 мільярдів доларів: на що саме виділяються гроші

Сенат, ймовірно, підтримає законопроєкт про допомогу Україні у середу, 18 травня. Так вважає Джонатан Кац, директор програми «Демократичної ініціативи» в Німецькому Фонді Маршала (Вашингтон).

«Підтримка цього є по обидва боки Сенату – серед республіканців і демократів. Думаю, що переважна більшість проголосує на підтримку цього фінансування, і потім документ піде на підпис до президента. Це дозволить дуже швидко отримати необхідні ресурси, а також постачання українським військовим.

Якщо США це зроблять швидко, це також надішле потужний сигнал партнерам і союзникам, що вони також мають активізуватися і надати таку підтримку, тому я впевнений, що це станеться цього тижня», – зазначив експерт.

Проти ночі у понеділок американський Сенат шляхом процедурного голосування погодився припинити дебати та винести законопроєкт про допомогу Україні на 40 мільярдів доларів на голосування. За процедурне рішення проголосували 81 сенатор зі 100.

Як «Голос Америки» повідомляв раніше, сенатор-республіканець із штату Кентуккі Рендал Пол одноосібно заблокував пришвидшену процедуру розгляду нового пакету допомоги для України, вимагаючи створити посаду окремого інспектора з перевірки виділення коштів у межах цього пакету.

«Тепер переважна більшість із нас у цій палаті єдині в тому, щоб cхвалити цю допомогу якомога швидше, враховуючи мене та лідера республіканців», – заявив спікер Сенатської більшості демократ Чак Шумер під час дебатів.

Раніше Пентагон закликав ухвалити цей законопроєкт до 19 травня, щоб уникнути перебоїв у постачанні озброєнь Україні.

«Якщо говорити про постачання зброї, потрібен час, аби ці речі відправити в Україну. Потрібен час, щоб налагодити механізми надання макроекономічної фінансової підтримки», – зазначив Кац.

Він пояснює, що закон про ленд-ліз, який був підписаний президентом Джо Байденом тиждень тому, не може бути профінансований без згоди на це американського Конгресу.

«Все фінансування, чи то на зброю, чи то на гуманітарну чи економічну допомогу, має пройти через Конгрес, має бути затверджене», – зазначив Кац.

Ціна законопроєкту

Законопроєкт про допомогу Україні обсягом у 40 мільярдів доларів, серед іншого, передбачає виділення 19,7 мільярда доларів Міністерству оборони США для допомоги України. Шість мільярдів доларів буде виділено на пряму безпекову підтримку України.

Ще 4 мільярди доларів передбачено на закордонне військове фінансування для України та інших країн, яких так чи інакше торкнулось російське вторгнення в Україну, щоб допомогти їм придбати озброєння.

«В цьому законопроєкті (серед іншого) передбачена підтримка європейських союзників і партнерів, які є членами НАТО, або поповнення озброєнь тим країнам, які, можливо, надали військову підтримку Україні, але прагнуть поповнити свої запаси, щоб переконатися, що безпека НАТО є настільки ж сильною, як і їхня особиста безпека», - пояснює Джонатан Катц.

Крім того, законопроєкт передбачає 8,8 мільярда доларів економічної допомоги Україні. Серед іншого, це кошти на відновлення приміщення посольства США у Києві, на документування воєнних злочинів та на захист від потенційних ядерних витоків.

«В цьому новому пакеті є значний обсяг фінансування для підтримки української економіки, щоб вона залишалася настільки сильною, наскільки це можливо, попри те, що країна перебуває в центрі війни», – додав експерт Фонду Маршала у Вашингтоні.

На додаток, 4,35 мільярда доларів пропонується виділити на подолання глобальної харчової кризи та гуманітарну допомогу, яку буде адмініструвати Агенція США з міжнародного розвитку.

Ще 700 мільйонів доларів буде виділено Держдепартаменту на питання, пов’язані із глобальною харчовою кризою.

Кошти, передбачені законопроєктом про підтримку України, мають бути використані до кінця цього фінансового року у США, тобто до 30 вересня.

Після цього, як вважає Катц, США та їх європейські союзники мають розробити План Маршала на відбудову України після війни.

«Про що ми зараз повинні думати – це про План Маршалла для України та її відновлення. США повинні відігравати в цьому роль лідера. Але це має бути пропрацьоване із союзниками і партнерами, міжнародними фінансовими установами, і також необхідно вирішити, що робити з російськими активами, скільки їх є і що з цього може бути використане для підтримки і відновлення», – зазначив Джонатан Катц.

Якщо війна не закінчиться швидше, Катц вважає, уряд США продовжуватиме виділяти допомогу Україні – військову та невійськову.

Альтернативна позиція

Між тим, у Сенаті залишається низка законодавців, які не підтримують питання додаткової допомоги Україні. Здебільшого це прихильники попереднього президента США Дональда Трампа.

«Ми маємо турбуватись, в першу чергу, про справи тут, вдома», – сказав в інтерв'ю каналу Fox колега Ренда Пола, сенатор-республіканенць Білл Гагерті, який в Адміністрації Трампа був послом США в Японії.

Напередодні колишній президент Дональд Трамп через свій комітет політичної дії (PAC) оприлюднив заяву, де розкритикував законопроєкт із підтримки України:

«Демократи надсилають чергові 40 мільярдів доларів Україні, хоча американські батьки страждають, бо не можуть прогодувати своїх дітей... Існує значний дефіцит дитячої суміші, але про це ніхто не говорить. Це національна ганьба», – зазначив колишній глава держави Дональд Трамп.

Ринки США останнім часом переживають значний брак дитячого харчування. Значною мірою тому, що один з найбільших виробників дитячих сумішей Abbott Laboratories відкликав значну частину товару через небезпечну бактерію.

За даними опитування університету Monmouth, яке було опубліковане 16 травня, 77% американців підтримують ідею, щоб США надсилали зброю в Україну. Високу підтримку в цьому питанні демонструють як прихильники демократів, так і республіканців.