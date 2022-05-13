У США сенатор-республіканець заблокував прискорене виділення $40 млрд допомоги Україні

Сенат Конгресу США не домовився про ухвалення в прискореному режимі законопроєкту про надання 40 мільярдів доларів допомоги Україні. Процедура була заблокована республіканцем Рендом Полом. Він вимагає додати до законопроєкту пункт про аудит витрат федеральним інспектором.

Законопроєкт про виділення майже 40 мільярдів доларів Палата представників Конгресу ухвалила 10 травня. «За» проголосували 367 конгресменів, «проти» – 57. Президент США Джо Байден просив у Конгресу 33 мільярди доларів для України, але конгресмени навіть збільшили запропоновану суму.

Для виділення грошей закон має бути схвалений у Сенаті й підписаний президентом. Сенатори, більшість із яких схвалюють документ, планували погодити його вже цього тижня – виділені раніше кошти мають вичерпатися до 19 травня. Проте Пол зажадав додати до тексту призначення спеціального інспектора, який стежитиме, як витрачатимуться 40 мільярдів.

Пол представляє штат Кентуккі, як і лідер республіканської меншини в сенаті Мітч Макконел. Макконел звинуватив колегу в тому, що той «не хоче допомогти Україні». Макконел і лідер більшості в Сенаті, представник Демократичної партії Чак Шумер запропонували проголосувати за ухвалення пропозиції Пола у вигляді поправки до закону. Він відмовився це зробити.

Сенатор, який заблокував швидке виділення грошей, відкинув звинувачення в небажанні допомогти Україні. «Це безвідповідально викидати лопатою 40 мільярдів і не знати, куди вони підуть», – заявив він.

Тепер голосування за документом відкладене на кілька днів і відбудеться наступного тижня. Пол не зможе сам заблокувати його ухвалення. Проте якщо в текст вдасться внести якісь зміни, документ потрібно буде повернути до Палати представників для нового схвалення.

Джо Байден два тижні тому звернувся до законодавців США із закликом схвалити додаткові 33 мільярди доларів допомоги Україні. Президент США закликав Конгрес діяти швидко, щоб він міг підписати законопроєкт до того, як чинна оборонна допомога для України закінчиться пізніше цього місяця.