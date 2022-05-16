Сенат США схвалить виділення $40 млрд допомоги Україні 18 травня – Макконнелл

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл прогнозує схвалення додаткової допомоги Україні в 40 мільярдів доларів під час голосування 18 травня. Він заявив про це 15 травня в Стокгольмі після візиту до Києва.

Тим часом, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Берліні 15 травня, і що «більше зброї та іншої допомоги – на шляху до України».

Кулеба мав поінформувати міністрів закордонних справ країн НАТО в Берліні про ситуацію в Україні та про те, яку допомогу може надати Альянс.

Законопроєкт про виділення майже 40 мільярдів доларів Палата представників Конгресу ухвалила 10 травня. «За» проголосували 367 конгресменів, «проти» – 57. Президент США Джо Байден просив у Конгресу 33 мільярди доларів для України, але конгресмени навіть збільшили запропоновану суму.

Водночас Сенат Конгресу США не домовився про ухвалення в прискореному режимі законопроєкту про надання 40 мільярдів доларів допомоги Україні. Процедура була заблокована республіканцем Рендом Полом. Він вимагає додати до законопроєкту пункт про аудит витрат федеральним інспектором.

Президент США раніше закликав Конгрес діяти швидко, щоб він міг підписати законопроєкт до того, як чинна оборонна допомога для України закінчиться пізніше цього місяця.