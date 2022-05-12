Міністри оборони США і Британії обговорили підтримку України – Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін провів зустріч із міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом 11 травня у Пентагоні, на якій, зокрема, йшлося про підтримку України в протистоянні масштабному вторгненню Росії.

«Лідери обговорили важливість трансатлантичної співпраці та регіональної безпеки у світлі неспровокованого і жорстокого нападу Росії на Україну. Вони також обговорили поточні зусилля щодо підтримки України, у тому числі шляхом надання безпекової допомоги», – повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, наступного разу міністри зустрінуться на засіданні голів Міноборони країн НАТО у червні.

Бен Воллес у твітері повідомив, що обговорював із Ллойдом Остіном «наступні кроки з допомоги Україні». Подробиць він не навів.

Палата представників Конгресу США 10 травня переважною більшістю голосів схвалила законопроєкт, що передбачає виділення 40 мільярдів доларів на військову, економічну й гуманітарну допомогу Україні, яка зазнала масштабного російського військового вторгнення.

Це на сім мільярдів більше, ніж просила адміністрація Джо Байдена. У разі очікуваного схвалення законопроєкту Сенатом, обсяг допомоги Україні з початку війни досягне понад 50 мільярдів доларів.

8 травня стало відомо, що Велика Британія виділить додаткові 1,6 мільярда доларів для надання військової допомоги Україні.