Зеленський: візит сенаторів на чолі з Макконнеллом свідчить про «міцність двопартійної підтримки» України



Президент України Володимир Зеленський вважає, що сьогоднішній візит сенаторів США на чолі з республіканцем Мітчеллом Макконнеллом свідчить про «міцність двопартійної підтримки» України.

«Провів сьогодні у Києві переговори з делегацією сенаторів США на чолі з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчеллом Макконнеллом. Вважаю, що цей візит вкотре демонструє міцність двопартійної підтримки нашої держави, потужність звʼязку між українським та американським народами», – сказав президент у своєму зверненні.

За його словами, під час переговорів обговорювалася оборонна та фінансова підтримка України, а також і посилення санкцій проти Росії.

Зеленський також закликав сенаторів США офіційно визнати Росію державою-терористом.

На початку травня спікерка нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі прибула з візитом до Києва. Володимир Зеленський назвав переговори з Ненсі Пелосі «предметними та багатоаспектними», під час яких обговорювалися оборонні поставки в Україну, макрофінансова допомога та санкції проти Росії.