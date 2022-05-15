З’їзд голів МЗС НАТО: Кулеба обговорив із Блінкеном експорт харчів із України та постачання зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном у Берліні. Зустріч відбулася в рамках з’їзду голів МЗС країн Північноатлантичного альянсу 15 травня.

«Зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Берліні. Більше зброї та іншої підтримки прямує до України. Домовилися разом працювати над тим, щоб український продовольчий експорт дістався споживачів в Африці та Азії. Вдячний колезі та США за лідерство і непохитну підтримку», – повідомив Кулеба.

Раніше заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, спілкуючись із журналістами, розповів, що події в Україні будуть на порядку денному дводенної зустрічі:

«Брутальне вторгнення Росії втрачає темп. Враховуючи значну підтримку союзників та партнерів, мільярди доларів військової, фінансової та гуманітарної допомоги ми знаємо, що завдяки сміливості українського народу та армії і з нашою допомогою Україна може виграти цю війну», – сказав він.

За словами Джоане, до з’їзду також долучилися голови МЗС Фінляндії та Швеції, які нещодавно висловили готовність приєднатися до НАТО. Також учасники планують обговорити підготовку до саміту лідерів Альянсу, який відбудеться в Мадриді в червні.

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«Як ви знаєте, генеральний секретар НАТО Столтенберг запропонував стратегічну концепцію, яка зараз обговорюється. Звісно, наші міністри сьогодні в Берліні дадуть подальші політичні вказівки, аби в нас був надійний, прогресивний документ у Мадриді, який знову вкаже на єдність та релевантність НАТО та забезпечить його стійкість до майбутнього», – повідомив заступник голови Альянсу.

Зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО триває 13 і 14 травня.