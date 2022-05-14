Президент Фінляндії зателефонував Путіну і сказав, що заява на вступ до НАТО буде вже найближчим часом

Президент Фінляндії Саулі Нійністе у телефонній розмові з російським президентом Володимиром Путіним поінформував, що Фінляндія у найближчі дні ухвалить рішення подати заявку на вступ до НАТО. Про це повідомляє пресслужба Нійністе.

«Президент Нійністе розповів президенту Путіну, наскільки фундаментально змінили ситуацію з безпекою у Фінляндії вимоги Росії наприкінці 2021 року, спрямовані на запобігання вступу країн до НАТО, і масоване вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року», – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додають, що розмова, яку ініціювала фінська сторона, «була прямолінійною і без загострень».

Президент Фінляндії під час телефонного дзвінка Путіну наголосив на важливості миру.

За повідомленням Кремля, Путін заявив, що «відмова від традиційної політики військового нейтралітету була б помилковою, оскільки жодних загроз безпеки Фінляндії не існує, а така зміна зовнішньополітичного курсу країни може негативно позначитися на російсько-фінських відносинах».

Раніше президент Фінляндії заявляв, що заяви Москви про те, що Фінляндія не може вступити до НАТО, спонукали владу країни задуматися. Він додав, що події в Україні дали зрозуміти, що Росія здатна напасти на свого сусіда.

Розмови про можливе приєднання Фінляндії до НАТО активізувалися після зростання безпекових побоювань через повномасштабне неспровоковане вторгнення Росії в Україну в лютому цього року.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вже сказав, що в разі подання заявок Швеція й Фінляндія будуть швидко і без проблем прийняті до Альянсу.

Одним із обґрунтувань для масштабного вторгнення в Україну в лютому цього року російська влада називала прагнення Києва вступити до НАТО. У Кремлі заявляли, що такі прагнення нібито загрожують безпеці Росії.

12 травня президент Фінляндії Саулі Нійністе і премʼєр-міністерка цієї країни Санна Марін підтримали вступ країни до НАТО, відмовляючись від десятиліть нейтралітету. Після цього у Росії заявили, що приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО може зробити ці країни цілями для можливих ударів із боку Росії.