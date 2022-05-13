У Росії заявили, що Фінляндія і Швеція стануть «мішенями» для РФ, якщо вступлять у НАТО

Приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО може зробити ці країни цілями для можливих ударів із боку Росії, заявив 12 травня в інтерв’ю британському онлайн-виданню UnHerd News перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський.

«Вони знають, що момент, коли вони стануть членами НАТО, означатиме певні дзеркальні дії з боку Росії, – сказав він. – Якщо на цих територіях з’являться підрозділи НАТО, ці території стануть мішенню – або можливою мішенню – для удару».

За словами Полянського, Росія готова протистояти загрозам НАТО, і вступ до альянсу Фінляндії і Швеції не стане ударом по безпеці РФ.

«Я не думаю, що це насправді буде ударом по безпеці Росії, якщо ці дві держави стануть членами НАТО. Сподіваюся, вони цього не зроблять, але якщо вони це зроблять, це буде найгіршим рішенням для них, але не для Росії», – заявив Полянський.

12 травня президент Фінляндії Саулі Нійністе і премʼєр-міністерка цієї країни Санна Марін підтримали вступ країни до НАТО, відмовляючись від десятиліть нейтралітету.

Вони заявили, що Альянс допоможе зміцнити безпеку країни. У разі схвалення ініціативи парламентом російський кордон із країнами НАТО збільшиться на 1325 кілометрів.

«Членство в НАТО зміцнить безпеку Фінляндії. Як член НАТО Фінляндія зміцнить весь оборонний альянс. Фінляндія повинна негайно подати заявку на членство в НАТО. Ми сподіваємося, що кроки, які ще необхідні для ухвалення цього рішення, будуть швидко зроблені протягом наступних кількох днів», – йдеться у спільній заяві двох лідерів.

Президент Фінляндії напередодні на пресконференції заявив, що заяви Москви про те, що Фінляндія не може вступити до НАТО, спонукали владу країни задуматися. Він додав, що події в Україні дали зрозуміти, що Росія здатна напасти на свого сусіда.

Розмови про можливе приєднання Фінляндії до НАТО активізувалися після зростання безпекових побоювань через повномасштабне неспровоковане вторгнення Росії в Україну в лютому цього року.

Очікується, що Швеція також найближчими днями оголосить про свій намір приєднатися до НАТО.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 12 травня назвав можливий вступ Фінляндії до НАТО загрозою для Росії. «Чергове розширення НАТО не робить наш континент стабільнішим і безпечнішим», – заявив він.

Натомість генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ привітав заяву лідерів Фінляндії і сказав, що в разі подання заявок Швеція й Фінляндія будуть швидко і без проблем прийняті до Альянсу.

Одним із обґрунтувань для масштабного вторгнення в Україну в лютому цього року російська влада називала прагнення Києва вступити до НАТО. У Кремлі заявляли, що такі прагнення нібито загрожують безпеці Росії.