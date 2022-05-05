НАТО надасть Швеції та Фінляндії гарантії безпеки на час процесу вступу в Альянс

Швеція та Фінляндія вже наприкінці травня можуть подати заявку на вступ до НАТО. Про це пишуть їхні ЗМІ. А у самому Північноатлантичному альянсі кажуть, що готові надати цим країнам гарантії безпеки на час розгляду заявки, що може тривати рік. До таких дій позаблокові країни вдаються з огляду на широкомасштабну війну, яку веде Росія проти України.

Фінляндія та Швеція узгоджують свої плани щодо вступу до НАТО і, можливо, вже наприкінці травня спільно подадуть заявку на вступ до Альянсу. Про це повідомляє агентство Reuters, із посиланням на фінський таблоїд ltalehti та шведський таблоїд Expressen, які одночасно опублікували цю інформацію. Таблоїди посилаються на джерела, близькі до обговорення питання вступу до НАТО.

НАТО збільшить свою присутність у Балтійському морі

Поки можлива заявка Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу буде розглядатися, НАТО збільшить свою присутність біля кордонів Швеції та Балтійського моря, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю шведській громадській телекомпанії SVT.

Швеція та Фінляндія не є членами альянсу, але анексія Росією Криму в 2014 році та російське вторгнення в Україну змусили ці країни переглянути свою безпекову політику, і їх вступ до НАТО стає все більш ймовірним.

У період подання заявки обидві країни прагнуть отримати гарантії військового захисту. Усі члени НАТО повинні схвалити заявку і цей процес може розтягтися на рік.

«Я переконаний, що ми знайдемо рішення для задоволення потреб Швеції у безпеці у перехідний період», – сказав Столтенберг в інтерв'ю телеканалу SVT.

«З того потенційного моменту, коли Швеція подасть заявку, а НАТО скаже, що хотіло б, щоб Швеція приєдналася (до Альянсу), у НАТО виникне зобов'язання бути в змозі гарантувати безпеку Швеції», – наголосив Столтенберг і додав, що це буде включати в себе посилення присутності НАТО навколо Швеції та в Балтійському морі.

Кремль погрожує тим, що вже давно зробив

Росія попередила Швецію та Фінляндію про «серйозні наслідки» і про те, що вона може розмістити ядерну зброю та гіперзвукові ракети в Калінінграді, якщо Швеція та Фінляндія стануть членами НАТО.

У відповідь на це Литва заявила, що у цих погрозах Кремля «немає нічого нового».

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас сказав 5 травня, що російська ядерна зброя вже є у регіоні Балтії. У коментарі для литовської новинної компанії BNS Анушаускас зазначив, що ще до початку вторгнення в Україну Москва розмістила ядерні озброєння у Калінінградській області.

У той же день це твердження підтвердила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, зазначивши, що в російських погрозах наростити військовий, у тому числі ядерний потенціал в Балтії, «немає нічого нового».

«Останні російські погрози [з приводу ядерної зброї] виглядають досить дивно, враховуючи, що, навіть без урахування нинішньої ситуації у сфері безпеки, вони [влада РФ] тримають [ядерні] озброєння за сто кілометрів від литовського кордону, – констатує глава литовського оборонного відомства. - Ядерні озброєння завжди були в Калінінграді... Міжнародній спільноті і країнам регіону це чудово відомо... Вони [влада РФ] використовують це з метою залякування».

США теж готові підтримати Швецію і Фінляндію

4 травня міністрка закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що США надали Швеції «гарантії безпеки» на період подання заявки, але «не конкретні гарантії безпеки».

Анн Лінде заявила про це шведській мовній компанії SVT після зустрічей у Вашингтоні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та членами комітету Сенату з міжнародних відносин.

За словами Лінде, США виявляють великий інтерес до вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

«Зараз справді жахливий час з огляду на російське вторгнення в Україну, яке змусило всіх нас задуматися про те, що є найбезпечнішою ситуацією для наших країн та народів», – сказала вона.

Блінкен подякував своїй шведській колезі за співпрацю.

Морські маневри

Наприкінці квітня кораблі з Латвії, Нідерландів та Естонії взяли участь у спільних маневрах із Силами оборони Фінляндії.

Латвійський мінний загороджувач LVNS Virsaitis, естонський – ENS Sakala та нідерландський – HNLMS Schiedam – тренуватимуться разом із двома кораблями того ж класу з фінського берегового флоту, йдеться у заяві Сил оборони Фінляндії.

Дводенні навчання були присвячені «противомінним заходам та роботі в багатонаціональній структурі», вони підготували фінські кораблі до участі в діяльності сил реагування НАТО у 2022 році.

Фінляндія та Швеція є близькими партнерами НАТО, але до складу Альянсу не входять. Ситуація змінилася після вторгнення російських військ в Україну, яке почалося 24 лютого.

Фінляндія має з Росією загальний сухопутний кордон довжиною у 1300 кілометрів.