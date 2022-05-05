Українські військові відбили 11 атак військ РФ на Донбасі – штаб ООС

Українські військові на Донецькому і Луганському напрямках успішно відбили 11 атак російських військ протягом доби 5 травня, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Завдяки умілим діям і майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили вісім танків, 11 одиниць бойової броньованої і п’ять одиниць автомобільної техніки ворога. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили сім безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію про втрати російських військ. Зокрема, йдеться про втрату Росією 24,7 тисяч військових, 1092 танків, 196 літаків, 155 гелікоптерів.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті на той час від 7 до 15 тисяч російських військових.