Президент і прем’єрка Фінляндії підтримали вступ країни до НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нійністе і премʼєр-міністерка цієї країни Санна Марін підтримали вступ країни до НАТО, відмовляючись від десятиліть нейтралітету. Спільну заяву опубліковано 12 травня.

У тексті вказано, що Альянс допоможе зміцнити безпеку країни. У разі схвалення ініціативи парламентом російський кордон із країнами НАТО збільшиться на 1325 кілометрів.

«Членство в НАТО зміцнить безпеку Фінляндії. Як член НАТО Фінляндія зміцнить весь оборонний альянс. Фінляндія повинна негайно подати заявку на членство в НАТО. Ми сподіваємося, що кроки, які ще необхідні для ухвалення цього рішення, будуть швидко зроблені протягом наступних кількох днів», – йдеться у спільній заяві двох лідерів.

Розмови про можливе приєднання Фінляндії до НАТО активізувалися після зростання безпекових побоювань через повномасштабне неспровоковане вторгнення Росії в Україну в лютому цього року.

Очікується, що Швеція також найближчими днями оголосить про свій намір приєднатися до НАТО.