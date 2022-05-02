Фінляндія відмовилася від контракту із «Росатомом» на будівництво АЕС

Фінська компанія Fennovoima повідомила про те, що розірвала контракт із «Росатомом» на будівництво атомної електростанції «Ханхіківі-1», йдеться у повідомленні на сайті компанії.

"Співпраця з проектом RAOS (входить до держкорпорації «Росатом» – ред.) припиняється з негайним набуттям чинності, як і роботи з проєктування та ліцензування, а також роботи на майданчику «Ханхіківі-1», – йдеться в повідомленні.

Контракт на будівництво станції було підписано у 2013 році. Станцію мали збудувати в районі Пюхяйоки. Разом із контрактом на будівництво АЕС було укладено 10-річний паливний контракт для майбутньої станції з «ТВЕЛом» на 450 млн євро.

Наприкінці березня 2014 року «Росатом» закрив операцію з придбання 34%-ої частки у Fennovoima за 35,9 млн євро. Вартість проєкту – 7 млрд. євро.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України фінська компанія заявляла, що бачить серйозний ризик реалізації проєкту будівництва АЕС «Ханхіківі-1».

Фінляндія і Швеція, які раніше не хотіли вступати до НАТО, після нападу Росії на Україну (яке, за твердженням російської влади, має запобігти наближенню НАТО до кордонів країни), різко змінили свою думку на користь приєднання до Альянсу.