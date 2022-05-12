У Кремлі назвали загрозою для Росії планований вступ Фінляндії до НАТО

Речник Кремля Дмитро Пєсков 12 травня назвав можливий вступ Фінляндії до НАТО загрозою для Росії.

«Чергове розширення НАТО не робить наш континент стабільнішим і безпечнішим», – заявив він.

Раніше сьогодні президент Фінляндії Саулі Нійністе і премʼєр-міністерка цієї країни Санна Марін підтримали вступ країни до НАТО, відмовляючись від десятиліть нейтралітету. Спільну заяву опубліковано 12 травня.

У тексті вказано, що Альянс допоможе зміцнити безпеку країни. У разі схвалення ініціативи парламентом російський кордон із країнами НАТО збільшиться на 1325 кілометрів.

«Членство в НАТО зміцнить безпеку Фінляндії. Як член НАТО Фінляндія зміцнить весь оборонний альянс. Фінляндія повинна негайно подати заявку на членство в НАТО. Ми сподіваємося, що кроки, які ще необхідні для ухвалення цього рішення, будуть швидко зроблені протягом наступних кількох днів», – йдеться у спільній заяві двох лідерів.

Президент Фінляндії напередодні на пресконференції заявив, що заяви Москви про те, що Фінляндія не може вступити до НАТО, спонукали владу країни задуматися. Він додав, що події в Україні дали зрозуміти, що Росія здатна напасти на свого сусіда.

Розмови про можливе приєднання Фінляндії до НАТО активізувалися після зростання безпекових побоювань через повномасштабне неспровоковане вторгнення Росії в Україну в лютому цього року.

Очікується, що Швеція також найближчими днями оголосить про свій намір приєднатися до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ привітав заяву лідерів Фінляндії і сказав, що в разі подання заявок Швеція й Фінляндія будуть швидко і без проблем прийняті до Альянсу.

Одним із обґрунтувань для масштабного вторгнення в Україну у лютому цього року російська влада називала прагнення Києва вступити до НАТО. У Кремлі заявляли, що такі прагнення нібито загрожують безпеці Росії.