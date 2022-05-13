Ердоган не налаштований позитивно щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина не має «позитивної думки» щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, що створює потенційну перешкоду для членства цих країн.

Лідер Туреччини, яка є членом НАТО, звинуватив обидві країни в приховуванні «терористичних організацій».

За його словами, «скандинавські країни є притулком для терористичних організацій».

Туреччина вже давно звинувачує країни Північної Європи, зокрема Швецію, яка має велику турецьку емігрантську спільноту, у прихистку курдських груп, а також прихильників Фетхуллаха Гюлена, якого розшукують через невдалий переворот 2016 року.

У Фінляндії 12 травня підтримали вступ країни до НАТО, відмовляючись від десятиліть нейтралітету. У Швеції дійшли висновку, що країна буде більш вразливою до нападу, якщо вона буде єдиною країною Північної Європи та Балтії, яка залишиться поза межами НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ привітав заяву лідерів Фінляндії і сказав, що в разі подання заявок Швеція й Фінляндія будуть швидко і без проблем прийняті до Альянсу.