Швеція готова до реакції Росії на приєднання країни до НАТО – міністр оборони

Швеція готова до реакції Росії на приєднання країни до НАТО, заявив швецький міністр оборони Петер Гульквіст.



«Якщо Швеція вирішить прагнути до членства в НАТО, існує ризик реакції з боку Росії», – сказав міністр оборони Швеції Петер Гульквіст.



«Дозвольте сказати, що в такому випадку ми готові мати справу з будь-якою зворотною відповіддю», – додав він.

Приєднання Швеції до НАТО матиме стабілізуючий ефект і принесе користь усім державам Балтійського моря, заявила 13 травня міністр закордонних справ Анн Лінде після того, як сусідня Фінляндія зобов’язалася подати заявку на вступ до альянсу.

«Членство Швеції в НАТО підвищить поріг для військових конфліктів і, таким чином, матиме ефект запобігання конфлікту в Північній Європі», – вважає Лінде.



Загальнопартійний парламентський огляд безпеки дійшов висновку, що Швеція буде більш вразливою до нападу, якщо вона буде єдиною країною Північної Європи та Балтії, яка залишиться поза межами НАТО, хоча в ньому додано, що Росія може помститися, якщо Стокгольм подасть заявку на членство в альянсі.

Вторгнення Росії в Україну змусило Швецію та Фінляндію, які зберігали нейтралітет, переглянути свої домовленості щодо безпеки.

Фінляндія, яка має 1340-кілометровий кордон із Росією, заявила 12 травня, що подасть заявку на вступ до військового альянсу НАТО «невідкладно».

Після цього у Росії 12 травня заявили, що приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО може зробити ці країни цілями для можливих ударів із боку Росії.

Очікується, що Швеція, як і Фінляндія, може подати заявку на членство в НАТО вже 16 травня.