У Туреччині десятки людей засуджені довічно в справі про спробу державного перевороту у 2016 році

У Туреччині десятки людей отримали довічні терміни ув’язнення в справі про спробу державного перевороту в липні 2016 року. Серед засуджених – армійські командири та пілоти.

Їх засудили за різними статтями обвинувачення, включно з вбивствами, спробою змінити конституційний порядок та спробою вбивства президента.

Суд відбувався на 475 людьми впродовж останніх трьох років. Їх звинувачували в координації перевороту й бомбардуванні ключових будівель органів державної влади, включно із секцією парламенту, палацом президента й штабом поліції в Анкарі.

Під час ночі заколоту загинули понад 250 людей. Анкара звинувачує в його організації проповідника ісламу Фетхуллаха Гюлена, який перебуває в США. 79-річний клірик заперечує свою роль у спробі перевороту. Він був одним із шести підсудних, яких судили заочно.

Під час жорсткого надзвичайного стану після перевороту свою роботу втратили понад 100 тисяч людей, включно з чиновниками, суддями та офіцерами поліції.

Ці дії викликали різку критику на Заході. Кілька європейських країн висловили побоювання, що Ердоган під приводом режиму надзвичайного стану консолідує в своїх руках ще більшу владу. Однак турецька влада запевняла, що непричетних до заколоту громадян режим надзвичайного стану не стосується.

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу заявив, що через ймовірні зв’язки з Гюленом заарештували близько 96 тисяч людей.

Суди над багатьома підозрюваними тривають у Туреччині й досі.