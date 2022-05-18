Єврокомісія пропонує виділити до 9 мільярдів євро для України цього року – Зеленський подякував

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Європейської комісії виділити щодо макрофінансової підтримки Україні.

Він прокоментував ініціативу, озвучену президенткою Єврокомісії раніше сьогодні, 18 травня.

«Вдячний за оголошений сьогодні Урсулою фон дер Ляєн пакет підтримки України. Він містить нову програму макрофінансової допомоги в сумі 9 мільярдів євро і Платформу відновлення України. Така підтримка допоможе Україні перемогти у війні, подолати наслідки агресії РФ та прискорити рух до членства в ЄС», – вважає голова держави.

Фон дер Ляєн раніше в середу озвучила, що ЄС підтримуватиме Україну протягом війни та під час відновлення після неї.

«Ми пропонуємо нову макрофінансову допомогу для України на суму до 9 мільярдів євро у 2022 році. Відновлення повинне поєднувати інвестиції з реформами. З часом це допоможе Україні на її шляху до ЄС», – заявила президентка Єврокомісії.

Вона додала, що очолювана нею установа пропонує платформу з повоєнного відновлення, очолювану Україною та Єврокомісією. Така платформа має об’єднувати держави-члени ЄС, міжнародних донорів та фінансові інституції.

Представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель 13 травня заявив, що ЄС надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 500 мільйонів євро.