«Вбийте російський експорт»: Кулеба розповів, що має бути в 7-му пакеті санкцій ЄС після ухвалення шостого

Шостий пакет санкцій Європейського Союзу ще не ухвалений, але деякі члени блоку вже заявили про готовність працювати над сьомим. Про це 16 травня розповів журналістам міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Брюсселі, де відбувається з’їзд голів МЗС держав ЄС.

За його словами, міністри закордонних справ продовжують обговорення санкцій.

«Я почув чітку і повну підтримку шостого пакету та нафтового ембарго. Насправді не буде перебільшенням сказати, що лише одна країна продовжує блокувати запровадження ембарго на нафту, і ЄС доведеться виявити, як розвіяти побоювання цієї країни і зробити це можливим. Я побачив чітке лідерство в обличчі Високого представника Жозепа Борреля в тому, щоб зробити це, тому що серед держав ЄС є розуміння, що на кону – репутація Євросоюзу та єдність», – сказав він.

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Водночас, судячи зі слів Кулеби, що серед членів ЄС вже є ті, хто готовий повинати роботу над наступним пакетом санкцій.

«Я вдячний всім країнам-членам, які висловили готовність працювати над сьомим пакетом санкцій, щойно шостий пакет буде ухвалений. Це підбадьорює і є чітким сигналом підтримки для України», – зазначив голова МЗС.

Він додав, що озвучив на зустрічі з європейськими колегами «кілька пропозицій» щодо того, які санкції могли увійти до сьомого пакету:

«Один із варіантів може бути викладений у трьох словах – вбийте російський експорт. Ми проаналізували структуру російської економіки і дійшли висновку, що, поки Росія буде експортувати свої нафту, газ, але також і деякі інші товари, такі як залізна руда та інші матеріали – в неї будуть гроші на продовження війни. Аби зупинити російську воєнну машину, ми маємо позбавити Путіна грошей».

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Кулеба наголосив, що забрати в президента Росії джерело доходів – це єдиний спосіб зупинити війну.

«Ми зараз у безглуздій ситуації, коли українська економіка більше страждає через шкоду, завдану їй російською агресією, ніж російська економіка страждає від санкцій. Санкції дуже важливі, вони багато в чому ефективні, але Росія продовжує заробляти сотні мільйонів і мільярдів через свій експорт на світовий ринок», – заявив міністр.

Євросоюз наразі відкладає запровадження ембарго на російську нафту через позицію Угорщини. Для схвалення шостого пакету санкцій його мають підтримати усі країни ЄС. Угорщина заявила, що не схвалить його, бо дуже залежить від російської нафти. Питання 16 травня обговорять міністри закордонних справ країн ЄС.