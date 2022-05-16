Кулеба в Брюсселі просуватиме шостий пакет санкцій ЄС та статус кандидата на членство для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба почав дипломатичний візит до Брюсселя – про це він повідомив 16 травня.

За словами міністра, метою його візиту є, зокрема, просування шостого пакету санкцій Європейського Союзу проти України, який «має включати нафтове ембарго».

«Зосереджуся також на подальшому постачанні зброї та наданні Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Вважаємо, що Україна заслуговує на індивідуальну оцінку за власні чесноти», – додав Кулеба.

Минулого тижня заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга висловив думку, що шостий пакет санкцій проти Росії може бути впроваджений «у дуже короткій часовій перспективі».

9 травня президент України у розмові з президентом Євроради наголосив, що Україна чекає ухвалення наступних пакетів санкцій щодо Росії.

На зустрічі послів 8 травня країнам ЄС не вдалося домовитись про новий пакет санкцій проти Росії: обмеження на імпорт і транспортування російської нафти далі блокує Угорщина.

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У рамках нового пакету санкцій Євросоюз планує запровадити нафтове ембарго проти Росії, заборонити перевезення і страхові послуги для перевезення російської нафти, заборонити мовлення трьох державних телеканалів. «Сбербанк» і ще два великі банки відключать від системи міжбанківської комунікації SWIFT, крім того, планується заборонити купувати нерухомість у ЄС громадянам Росії-не резидентам Євросоюзу.

Влада Угорщини неодноразово заявляла, що блокуватиме пропозиції про обмеження на постачання російського палива. Санкційний пакет має ухвалюватися одноголосним голосуванням.