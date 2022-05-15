«Україна здатна перемогти у цій війні» – Столтенберґ 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликав країни-члени альянсу продовжувати і навіть нарощувати військову підтримку України. Про це він сказав на полях зустрічі дипломатів країн НАТО у Берліні.

«Україна здатна перемогти у цій війні. Українці хоробро захищають свою землю», – сказав Єнс Столтенберґ.

Він додав, що, за його оцінками, російський напад на Україну розвивається не так, як планував Кремль.

«У них не вийшло взяти Київ. Вони відходять від Харкова, а їх масштабний наступ на Донбасі зупинився», – сказав генсекретар НАТО.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Сьогодні – вісімдесят перша доба. Наразі, за даними Генштабу ЗСУ, війська РФ намагаються встановити повний контроль над територією Донецької, Луганської, Херсонської областей та гарантувати собі сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом.