У Німеччині планують відмовитися від російської нафти незалежно від рішення ЄС – Bloomberg

Уряд Німеччини відмовиться від імпорту російської нафти до кінця року, навіть якщо не вдасться домовитися про ембарго на рівні Євросоюзу, пише видання Bloomberg із посиланням на урядові джерела.

Німеччина веде переговори з альтернативними постачальниками, і в уряді впевнені, що зможуть вирішити питання з постачанням протягом шести-семи місяців. Які саме країни зможуть заповнити дефіцит нафти, поки що не повідомляють.

Міністерство економіки Німеччини стверджує, що залежність від російської нафти знизилася з 35% до 12% від початку масштабного вторгнення Росії в Україну.

Основна з логістичних проблем – знайти заміну російській нафті та доставити її на ключовий нафтопереробний завод на сході Німеччини у місті Шведт. Наразі підприємство, кероване «Роснафтою», отримує сировину через нафтопровід «Дружба». За інформацією Bloomberg і Reuters, влада розглядає можливість взяти під контроль цей завод вже з 1 червня.

Євросоюз наразі відкладає запровадження ембарго на російську нафту через позицію Угорщини. Для схвалення шостого пакету санкцій його мають підтримати усі країни ЄС. Угорщина заявила, що не схвалить його, бо дуже залежить від російської нафти. Питання 16 травня обговорять міністри закордонних справ країн ЄС.