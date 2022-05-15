Німеччині потрібен час, щоб відмовитися від російського газу, але політичне рішення ухвалене – Кулеба

Німеччина усвідомила, що російський газ – це зброя, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він сказав під час відеобрифінгу 15 травня, говорячи про підсумки свого візиту на зустріч голів МЗС країн-членів НАТО у Берліні.

Він звернув увагу на те, що Німеччина ще два місяці тому називала неможливим нафтове ембарго проти Росії, тоді як зараз є однією з «провідних держав, які дійсно проштовхують нафтове ембарго».

«Ми (у Берліні – ред.) багато говорили про ембарго на газ і моє враження в тому, що принципове політичне рішення про те, що залежність Німеччини від російського газу є величезною проблемою і має бути розірвана – таке рішення ухвалене. Тому їм треба трохи більше часу на те, щоб вирішити свої газові питання. Але дуже важливо розуміти, що Німеччина нарешті усвідомила, що російський газ – це зброя, зброя, яка б’є, яку завжди Росія тримає біля скроні і України, і Німеччини, і будь-якої іншої європейської держави», – повідомив Кулеба.

Він визнав, що не всіх у Німеччині влаштовують санкції проти Росії та надання Україні зброї, але «це точно не є більшість у цій країні, тому тут є з ким працювати».

Кулеба також повідомив, що обговорював у столиці Німеччини надання Україні статуса кандидата на членство в Євросоюзі. Він сподівається, що такий статус буде наданий на саміті ЄС у кінці червня.

«Ми мали дуже раціональну дискусію з німцями, але я їм сказав просту річ: дивіться, це все одно станеться. Це неминуче. Однозначно, Україна отримає статус кандидата рано чи пізно, ми хочемо, щоб це сталося рано – своєчасно, в кінці червня на саміті ЄС. Тому вибір перед німецькими елітами дуже простий: або очолити цей процес і вписати свої імена в історію Європи, або ж це все одно відбудеться, але без вашого (німецького – ред.) лідерства», – сказав голова МЗС.

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Він закликав українців, у яких є друзі в Німеччині, «мобілізувати максимальну підтримку», аби Україна стала кандидатом на членство в ЄС на саміті блоку в кінці наступного місяця.

Нафтогазовий сектор приносить Росії близько половини доходів бюджету та складає понад половину експорту. 70 відсотків газу та 60 відсотків нафти і нафтопродуктів Росія продає якраз до Європи.

Більшість країн Євросоюзу вживають заходів щодо скорочення імпорту російських енергоносіїв, щоб обмежити можливості Кремля фінансувати війну в Україні. Відмовляється зробити це лише Угорщина.